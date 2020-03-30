Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emre Aydın'dan Akustik Cover!

2006 yılında çıkardığı Afilli Yalnızlık albümünün sevilen şarkılarından olan "Ve Gülümse Şimdi"yi akustik olarak yorumlayan Emre Aydın, şarkısını sevenlerinin beğenisine yeniden sundu.

30.03.2020 08:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:15
Emre Aydın'dan Akustik Cover!

Kenan Haliloğlu'nun yönetmenliğinde Almanya 'da çekilen klibin teması eskiye olan özlemi anlatıyor. Klipte aslında kendisinin de sahnelerinin olacağını fakat dünyanın ve ülkenin durumundan dolayı çekimleri gerçekleştiremediklerini söyleyen Emre Aydın, sevenlerine aynı zamanda hastalandığının bilgisini de verdi.

Emre AYDIN'DAN MESAJ VAR :

Hasta Olduk, İhtiyacı Olanlar İçin Hastaneye Gitmedik

Geçtiğimiz günlerde eşi Eda Aydın ile evde kaldıkları sürede hafif bir rahatsızlık geçirdiklerini söyleyen Emre Aydın, hem evden çıkmamak adına hem de ihtiyacı olanları düşündükleri için hastaneye gidip test yaptırmadıklarını fakat şu an çok iyi olduklarının bilgisini de verdi.

Kendi Karantinasını Kendi Uyguladı

Hastalandıklarında eşi ile birlikte kendilerini karantiya aldıklarını hastalık belirtilerinin artmadığını ama buna rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını söyleyen Emre Aydın test yaptırmadıkları için: "Kesin bir sonuç bilmiyoruz ama şu an sağlık durumumuz gayet iyi. 10-12 gün içerisinde iyi olduk." dedi. Bu süreçte sessiz kaldıklarını çünkü sevenlerini tedirgin etmek istemediklerini sözlerine ekledi.

Hasta Olduğum İçin Canlı Yayın Yapamadım

"Sözüm Söz, Canlı Yayın Yapacağız!"

Evde kaldığı süre boyunca hasta ve halsiz olduğundan canlı yayın ile takipçileriyle buluşamayan Emre Aydın: "Hepinizin affına sığınıyorum, kendimi toparlar toparlamaz canlı yayın açacağım, sözüm söz." diyerek sevenlerine söz verdi.

6 Ay Önce Birisi Bana Bunları Anlatsa, Gülerdim

Kendi şarkısını akustik bir şekilde yeniden yorumlayan ve sevenleriyle bir mesaj paylaşan başarılı sanatçı Emre Aydın, mesajında "Altı ay önce bana birisi "ve gülümse şimdi klibi için bir yazı yazacaksın ve o yazıda bir salgından da bahsedeceksin" deseydi gülerdim. Bu da böyle olacakmış." diyerek herkese geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Emre Aydın, Almanya, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Emre Aydın'dan Akustik Cover! - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Aşk, para, sağlık; bu hafta hangi burcu bulacak? Haberler
Aşk, para, sağlık; bu hafta hangi burcu bulacak?
Türk Kızılayı’ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor Haberler
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump’tan koronavirüs yorumu: ABD’de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu’nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19’un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi Haberler
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi
Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Koca: Gerçeği çarpıtmanın kimseye faydası yoktur Haberler
Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Koca: Gerçeği çarpıtmanın kimseye faydası yoktur
New York’ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haberler
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
ABD’de sağlık sistemi çökmek üzere! Tıbbi malzeme tükeniyor Haberler
ABD'de sağlık sistemi çökmek üzere! Tıbbi malzeme tükeniyor

Son Dakika Güncel Haberleri

08:50: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA BUGÜN - Haber 08:50: Yurtta hava durumu - Haber 08:48: 10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste - Haber 08:48: OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 08:48: ANTALYA 'Koronavirüse karşı kullanılan greyfurt zehirleyebilir' - Haber 07:27: Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı - Haberler 02:28: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı - Haber 00:15: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı - Haber 00:04: Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi - Haber 23:34: ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir - Haber 23:26: Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu - Haber 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber