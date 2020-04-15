Emre Aydın saçlarını eşine emanet etti

Uzun süredir evden çıkmadığı için berbere gidemeyen Emre Aydın, saçlarını eşi Eda Köksal Aydın'a emanet etti.

Aslında Koltuğa Çok Korkarak Oturdum

Eşim En Beğendiğim Saç Kesimimi Yaptı

Saçları konusunda çok titiz davranan Emre Aydın'ın tıraşını eşi Eda Köksal Aydın üstlendi. Saç kesimi sırasında eğlenceli anlarını video çekerek takipçileriyle paylaşan Emre Aydın, sonuçtan çok memnun olduğunu da dile getirdi. Eşinin saç kesimi konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyen Aydın: "Aslında çok korkarak oturdum koltuğa ama çok memnun kalktım. Eda bu zamana kadar en beğendiğim kesimlerden birini yaptı diyebilirim, sanırım ekipmanlarımızı alarak ara makas bile atmaya başlayacağız." diyerek saçının son halini de takipçileriyle paylaştı.