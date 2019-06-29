29.06.2019 03:43
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Emre Aydın ve Fatma Turgut Bursa'da konser verdi

Emre Aydın ve Fatma Turgut Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Emre Aydın ve Fatma Turgut müzikseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Emre Aydın ve Fatma Turgut müzikseverlerle buluştu.
Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu 'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Emre Aydın ve Fatma Turgut sevilen şarkılarını seslendirdi, konserin sonuna doğru sanatçıların "Pazar Kahvaltısı" düeti müzikseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Aydın ve Turgut uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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