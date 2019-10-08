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Emre Aydın yeni film mi çekecek

Emre Aydın geçtiğimiz gün Moda Kayıkhane'de sahne performansı sergiledi.

08.10.2019 08:09Emre Aydın yeni film mi çekecek

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aydın, "Yakında yeni projelerle karşınızda olacağız. 6.Cadde albümünün ardından Hangar Yapım olarak yeni isimlerle müzikseverlerin karşısına çıkacağız. Kendi projelerim de devam edecek. Elbette yeni şarkılar yapacağım beni sevenler için. Müzik benim yaşamım. Sinemayı da bırakmadım. Yeni film çekmek istiyorum. Komedi veya dram türünde senaryoları tercih ediyoruz." dedi.

ÖMÜR BOYU SANAT SÖZÜ VERDİ

Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerden tam not alan Emre Aydın yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Sahne performansı sırasında sevenleriyle bir arada olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen sanatçı, "En mutlu olduğum yerdeyim. Ömrüm boyunca sanatla yaşadım. Bu beni hep mutlu etti. Size söz ömür boyu sanat yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.


Emre Aydın, Güncel

Kaynak: Bültenler

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