Emre Belözoğlu: 1 sene daha oynamak istiyorum, olmazsa futbolu bırakacağım

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Emre Belözoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"1 SENE OYNAMAK İSTİYORUM, OLMAZSA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Emre Belözoğlu, geleceğiyle ilgili, "39 yaşına kadar aralıklarla çağırıldım Milli Takım'a. Hayatın gerçekleri var. Yaş ilerledikçe, önünüzdeki zorluklar da çoğalıyor. Hayatımda vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Ondan kopmak mümkün değik. Milli Takım'dan sonra karar vereceğim. 1 sene oynama isteğim var, bakacağız. Olursa olacak, olmazsa futbolu bırakacağım" açıklamasını yaptı.

"2015'TEN BERİ İLK KEZ 3'TE 3 YAPTIK"

Milli Takım'ın durumunu değerlendiren Emre, "Seve seve herkes burada. Elimizden geldiğince ülke futbolunu en üste çekmek için hareket edeceğiz. Grupta ikide iki yapmış takım karşımızda. Turnuvaların favori takımı. Üst seviyelerde oyuncuları olan çok üst seviye bir takımla oynayacağız. Biz de yanılmıyorsam 2015'ten beri ilk kez 3'te 3 yaptık. Sahada elinden gelen her şeyi yapan bir takım olarak sahaya çıkacağız. Çok güzel bir kamp ortamı var. Hoca herkese güzel bir rahatlık verdi. Sezon bittiği için ister istemez yorgunluklar oluyor. Benim 23 senem profesyonel hayatta. Kenetlendiğimiz zaman başarı geliyor. 2008'de de böyle gelmişti başarı. Bizleri motive edecek eleştiriler çok önemli. Medyanın baskısından çok etkilenen oyuncularımız da var. Kazanırsak hep beraber kaybedersek hep beraber kaybedeceğiz" dedi.

CENK'İN SAKATLIĞI İÇİN: ÜSTESİNDEN GELECEKTİR

Belözoğlu, son olarak Cenk Tosun hakkında, "Cenk, yıllardır Milli Takım içinde gördüğüm saha içindeki özelliklerini saymakla bitmeyecek bir futbolcu. Hem kendisi hem de milli takımımız adına bir talihsizlik oldu. Ama üstesinden gelecektir. Sakatlıklar ne kadar büyük olursa olsun oyuncunun karakteri daha önemlidir" diye konuştu.