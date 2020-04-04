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Emre Belözoğlu: "4 Nisan 2015'in faillerinin bulunmaması camiamızı üzüyor"

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunmamasının camialarını üzdüğünü söyledi.

04.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:12
Emre Belözoğlu:
Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunmamasının camialarını üzdüğünü söyledi.
Olayın yıl dönümü nedeniyle FB TV'de düzenlenen özel yayına katılan Emre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 5 yıl önceki saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
Dünyanın çok zor bir süreç yaşadığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Bizler de bu süreci bize verilen antrenman programlarıyla evimizde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem dünya hem de ülkemiz bu süreci yener ve herkes huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız." diye konuştu.
Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015'in Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden biri olduğunu dile getirerek, "Ben de o gün otobüsün içindeydim. Ne yazık ki çok zor bir gündü ve olayın faillerinin halen bulunmaması hem futbolcular olarak bizleri hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem devletimize hem de polis teşkilatımıza çok güveniyorum. İnşallah en yakın süre içerisinde bu olayın failleri bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
"İnanıyorum ki bu süre zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay daha da net aydınlatılacaktır." diyen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnşallah bir daha Türk futbolu ve Fenerbahçe'miz, böyle günler yaşamaz. Çünkü o gün takımın içinde bulunan tüm futbolcular, şampiyonluğa mal olacak kadar sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülkemizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu düşüncededir ve böyle anları yaşamak istemez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türkiye'de ve dünyada yaşanmaz. Bizim için söylenebilecek en son söz, inşallah bu olayın failleri bir an önce bulunur."

Kaynak: AA

Etiketler: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor
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Haberler ›› Spor ››Emre Belözoğlu: '4 Nisan 2015'in faillerinin bulunmaması camiamızı üzüyor' - Spor
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