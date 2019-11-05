Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!

Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta Emre Belözoğlu ile Aymen Abdennour arasında sözlü tartışma yaşandı. Yayıncı kuruluş moderatörlerinden Güntekin Onay, karşılaşma sonrası yayımlanan programda, Emre Belözoğlu'nun rakibine küfür ettiğini söyledi.

"YAYINI KURULUŞ SAHAYA ODAKLANMALI"

DMAX'ta yayınlanan Aslında programına konuk olan Emre, Kayserispor'un Tunuslu oyuncusu Ayman Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi. Emre, "Abdennour ile girdiğim diyalogdan dolayı çok da mutlu değilim. Oraya özür dilemek için gittim, ayağına bastığımı da hissetmedim. Kendisinden iki kez özür diledim, o da bir cevap verdi. Ben de tepki gösterdim. İnsanlar yaptığımı hata olarak görüyorsa, özür dilemekten asla geri durmam. Onlara böyle bir görüntü vermek istemezdim. Yayıncı kuruluş da biraz daha sahaya odaklanmalı" dedi.

EMRE SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Emre, "Futbolu bırakma konusunda kararımı henüz vermedim. Zaten böyle bir kararı insanın kendisi vermeli, başkalarına bırakmamalı. Bu sezon omuz omuza şampiyonluğa yürümek, muhteşem taraftarımıza bunu yaşatmak istiyoruz. Benim adıma da öyle bir final olmasını istiyorum." diye konuştu.