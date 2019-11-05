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Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!

Emre Belözoğlu, Kayserispor'un Tunuslu oyuncusu Ayman Abdennour ile girdiği diyaloğu anlattı. Emre, "Oraya özür dilemek için gittim, ayağına bastığımı da hissetmedim. Kendisinden iki kez özür diledim, o da bir cevap verdi. Ben de tepki gösterdim." dedi.

05.11.2019 23:51 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:51

Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta Emre Belözoğlu ile Aymen Abdennour arasında sözlü tartışma yaşandı. Yayıncı kuruluş moderatörlerinden Güntekin Onay, karşılaşma sonrası yayımlanan programda, Emre Belözoğlu'nun rakibine küfür ettiğini söyledi.

"YAYINI KURULUŞ SAHAYA ODAKLANMALI"

DMAX'ta yayınlanan Aslında programına konuk olan Emre, Kayserispor'un Tunuslu oyuncusu Ayman Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi. Emre, "Abdennour ile girdiğim diyalogdan dolayı çok da mutlu değilim. Oraya özür dilemek için gittim, ayağına bastığımı da hissetmedim. Kendisinden iki kez özür diledim, o da bir cevap verdi. Ben de tepki gösterdim. İnsanlar yaptığımı hata olarak görüyorsa, özür dilemekten asla geri durmam. Onlara böyle bir görüntü vermek istemezdim. Yayıncı kuruluş da biraz daha sahaya odaklanmalı" dedi.

EMRE SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Emre, "Futbolu bırakma konusunda kararımı henüz vermedim. Zaten böyle bir kararı insanın kendisi vermeli, başkalarına bırakmamalı. Bu sezon omuz omuza şampiyonluğa yürümek, muhteşem taraftarımıza bunu yaşatmak istiyoruz. Benim adıma da öyle bir final olmasını istiyorum." diye konuştu.

Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!

Emre Belözoğlu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (18)
RİZELİ53:Oynadığın futbolu beğeniyorum ama karakterin insanları bile birbirine düşürüyor. Karakterin de yeteneğin gibi olsa kimse senin sporculuğuna laf edemezdi Emre biraz bunları düşün 39 yaşında bu ülkede üstelik büyük takımlardan birinde oynuyorsun
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1 0
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ALİ:emre bi bıraksada futbolu türk futbolu bir pislikten kurtulsa
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8 2
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YAPMA YAV!!!:YOK YAV ETMEDİN DEĞİLMİ, BİZDE YEDİK.
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NE HALE GELDIK:CALAN DEYILDE YAKALAYAN SUCLU, SÖVEN DEYILDE YAYINLAYAN (ceken) SUCLU !
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FUTBOLUN KATILLERI:VOLKAN - EMRE-CANER-AYKUT-ARDA BUNLARIN ORTAK YANI SIZCE NE ???
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17 2
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KÜRŞAT 46:Türk Milletinden özür dileyeceğine hala yayıncı kuruluşu suçluyor. ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim diyen atam boşuna mı söylemiş! önce Ahlak.
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44 14
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FENERLİ:Türk futbolunun düzelmesini beklemek 39 luk emre melezoğlunun feneri şampiyon yapmasını beklemek kadar umutsuzluk içerir, yazıklar olsun , federasyona da kulübe de taraftara da hala bunlardan umut bekliyoruz . . .
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45 8
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AHA:HADİ ORDAN YAYINCI KURULUŞ SAHAYA ODAKLANMALIYMIŞ SEN DE BİRAZ SAKİN OLMAYA ODAKLANSAN DAHA IYI OLMAZMI ŞİMDİ SEN KUFUR ETTIYSEN SUÇLU YAYINCI KURULUŞMU.
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38 10
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M.ÇEK:Küfürbazdın şimdi birde yalan konuşma huyun ortaya çıktı. Türk futbolundan elini ayağını ve de dilini çek artık
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M.ÇEK:Unuttum yazmayı yerde yata futbolcu sana hangi dilden birşey söyledi de ne anladın?
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