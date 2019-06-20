20.06.2019 10:51
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Emre Belözoğlu, Ali Koç'a iki isim önerdi! İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir

Medipol Başakşehir'den izin alarak Fenerbahçe'de bir sezon futbol oynayıp daha sonra futbolu bırakmak istediğini söyleyen Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a sürpriz öneri... Tecrübeli isim Başakşehir'de birlikte forma giydiği iki takım arkadaşını da başkana önerdi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu'nun Başkan Ali Koç'la yaptığı toplantının ayrıntıları netleşiyor. Yapılan toplantıda tecrübeli oyuncudan da transfer konusunda fikir alındı.

Emre, Başakşehir forması altında birlikte oynadığı İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir isimlerini Başkan Koç'a önerdi. Teknik Direktör Ersun Yanal da bu ikilinin takıma katılmasına onay verdi.

ALİ KOÇ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE MASAYA OTURACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Başakşehir, iki oyuncu için F. Bahçe'den gelen ilk teklifi geri çevirmişti. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek tekrar masaya oturacağı belirtildi.

İki oyuncu Fenerbahçe'nin teklifi ne sıcak bakıyor. Mahmut ve İrfan Can Kahveci'nin kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk iki oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor.

Emre Belözoğlu, Ali Koç'a iki isim önerdi! İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir

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Fenerbahçe, Başakşehir, Emre Belözoğlu, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (1)
ANK:Ya arkadaş o bunu önerdi şu bunu önerdi herkese göre futbolcumu alacaksınız nasıl bir düzen nasıl bir sistem herkes işini yapsın
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