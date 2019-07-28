Emre Belözoğlu, Alper Potuk'u bir an olsun yalnız bırakmıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da kadroda kimlerin kalıp kalmayacağı netleşiyor. Sarı lacivertlilerde beklentilerin altında performans sergileyen Alper Potuk'un da gönderilmesi gündemde.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ ÇOK

Süper Lig'den çok sayıda talipleri olan Alper'e takım içerisinden en büyük destekse Emre Belözoğlu'ndan geliyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Alper Potuk'u bir an olsun yalnız bırakmıyor.

SÜREKLİ BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORLAR

Kamp çalışmalarında, otelde ve antrenman dışında sürekli birlikte zaman geçiren ikilinin yakın tavırları dikkatlerden kaçmadı. Emre Belözoğlu'nun da takım arkadaşına sürekli telkinlerde bulunarak destek olduğu belirtildi. Alper Potuk'un Emre Belözoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşması ise dikkat çekti.

(Fotomaç)