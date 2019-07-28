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Emre Belözoğlu, Alper Potuk'u bir an olsun yalnız bırakmıyor

Fenerbahçe'den kazancı yıllık 2.5 milyon euroyu bulan Alper'in performansı ve takımdan ayrılmak istememesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken kaptan Emre Belözoğlu, Alper Potuk'u bir an olsun yalnız bırakmıyor.

28.07.2019 15:55
Emre Belözoğlu, Alper Potuk'u bir an olsun yalnız bırakmıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da kadroda kimlerin kalıp kalmayacağı netleşiyor. Sarı lacivertlilerde beklentilerin altında performans sergileyen Alper Potuk'un da gönderilmesi gündemde.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ ÇOK

Süper Lig'den çok sayıda talipleri olan Alper'e takım içerisinden en büyük destekse Emre Belözoğlu'ndan geliyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Alper Potuk'u bir an olsun yalnız bırakmıyor.

SÜREKLİ BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORLAR

Kamp çalışmalarında, otelde ve antrenman dışında sürekli birlikte zaman geçiren ikilinin yakın tavırları dikkatlerden kaçmadı. Emre Belözoğlu'nun da takım arkadaşına sürekli telkinlerde bulunarak destek olduğu belirtildi. Alper Potuk'un Emre Belözoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşması ise dikkat çekti.

(Fotomaç)


Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (4)
BRÜTÜS: Alper, Olcan, Tarık bu yetenek fakirliklerine göre müthiş para kazanıyorlar.
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ADINIZI YAZIN: gönderin gitsin bal yapmayan ARI
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FB''Lİ: Benim fikrime göre, Alper Potuk, Emre sayesinde bu yıl süper futbol oynar, emre de 40 yaşına kadar ligimizde futbol oynayabilir. Başkanımız da , Fenerbahçemizin geçen sene dahil, bütün branşlarda süper bir başarı grafiği yakalamasındaki baş aktördür. Bu şekilde devam ederbilirsek FUTBOLDA 5( beş) YILDIZ yakındır.
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YUNUS CAN 29: yıllardır hiç bir şey vermedi Fenerbahçeye (sülük ) (galatasaraylı Tarık gibi) , yönetim gönderin şunu , bunun yerine genç biri olsun kadroda daha iyi.
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