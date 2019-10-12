Haberler » Spor » Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı

Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı

Arnavutluk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı belli olmayan Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık geldi. Tecrübeli oyuncu sağlık ekibinin uyarılarına rağmen, "Eğer ben bu maçta oynayamazsam ilerisi yok ki" diyerek maçta forma giydi.

12.10.2019 10:41

Ay-yıldızlı takımda kaptan Emre Belözoğlu mücadele öncesi tarihi bir harekete imza attı. Sakatlık sorunu yaşayan 39 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk maçının önemini bildiği için sahada olmayı istedi. Karşılaşma öncesinde doktorların, "İğne ile oynaması halinde ilerisi için sorun olabilir" raporuna karşın Emre Belözoğlu oynayacağını belirtti. Tecrübeli kaptan, "Eğer ben bu maçta oynayamazsam ilerisi yok ki" diyerek böylesine kritik bir maçta arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını söyledi. Bunun üzerine Şenol Güneş de Emre'yi ilk 11'e aldı. Milli yıldız, 66 dakika sahada kaldı.

Karşılaşma öncesi de Emre Belözoğlu'na 100. milli maçından dolayı özel bir hediye sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, deneyimli futbolcuya 100 numaralı milli takım forması ile plaket takdim etti. Kızı Zeynep Neda ile sahaya gelen Emre, duygusal anlar yaşadı. Ayrıca UEFA tarafından özel madalya da Emre'ye verildi.

"ASKERLERİMİZE BİRAZ MORAL VERDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Kaptan Emre Belözoğlu, futbol konuşmanın zor olduğu bir gece yaşadıklarını söyledi. Emre, "Allah, Mehmetçiklerimizin ayaklarına taş değdirmesin. İstediğimiz oyunu oynamadık ama istediğimizi skoru aldık. Eminim askerlerimiz şu anda bile maçımızı sormuşlardır. Bu yüzden işte bu kadar güzel bir ülkeyiz. Askerimize biraz moral verdiysek ne mutlu bize" dedi.

Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak YılmazSon dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

Cenk Tosun attığı gol sonrası korkuttuCenk Tosun attığı gol sonrası korkuttu

Türkiye Arnavutluk maçı özeti izle Türkiye 1 - 0 Arnavutluk özetTürkiye Arnavutluk maçı özeti izle Türkiye 1 - 0 Arnavutluk özet

Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı

Emre Belözoğlu, Arnavutluk, Spor

YORUMLAR(3)
ZİYAA:İşte özlenen Milli takım bu, papaz futbolcular gitti Milli takım düzeldi. Artık sabırsızlıkla Milli maçları bekliyorum.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
FAKİR NE YAPSIN:O kadar para alıyor oynasın bi zahmet.
Yayından Kaldır
0 5
Cevap yaz
HADSİZ:sen aldigin maaşın hakkini verebiliyirmusun da konuşuyorsun adam futbolu bıraktıktan sonra belki sakat kalacak belki topal kalacak sen yaparmisinda konuşuyorsun kesin gs lisin para için oynayanlara karıştırma arda burak selcuk degil o onun adi emre belözoğlu fenerbahçe kültürü askerdir sizin gibi ilk milli maçıda fb futbolcular savaş döneminde yaptılar araştır kör cahil
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Spor Haberleri
11:12 Ünal karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor
11:10 Denizlispor'da rodallega şoku
11:10 Lider manisa fk gümüşhane deplasmanında
11:09 Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor
11:09 Bodrumspor'un konuğu elazığspor
11:09 Pınar karşıyaka bursa'da
11:06 İzlanda'da isyan ve Türkiye beklentisi!
12.10.2019 11:14:57