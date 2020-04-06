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Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım

Emre Belözoğlu, futbolu bırakıp bırakmama konusunda henüz karar vermediğini belirterek, "Önce bir sezonu bitirelim" dedi ve ekledi: "Virüs salgını tüm planları altüst etti. Bu ortamda karar vermek doğru olmaz. Belki futbola devam ederim belki de teknik ekibe katılırım."

06.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:53

Fenerbahçe'de lige verilen arada en çok merak edilen konulardan biri de Emre Belözoğlu'nun geleceği. Tecrübeli futbolcu sezon başında 5 yıl aradan sonra sarı-lacivertlilere şampiyonluk yaşayıp futbol hayatını noktalamak için geri döndü. Ayrıca EURO 2020'de forma giymek de Emre'nin en büyük hayaliydi. Ancak önce Fenerbahçe şampiyonluk yarışından koptu, ardından Avrupa şampiyonası 2021'e ertelendi.

"TALİHSİZLİKLER YAŞADIK"

Emre Belözoğlu, bundan sonra kariyerine nasıl yol vereceğiyle ilgili Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Deneyimli yıldız, "İçinde bulunduğumuz durumda net konuşmak doğru olmaz" dedi. Emre Belözoğlu, sezonla ilgili değerlendirmesinde, "Büyük umutlarla başladık. Ancak umduğumuz gibi olmadı. Hedefimiz, camiamızın özlemle beklediği 4. yıldıza ulaşmak ve Devler Ligi'ne katılmaktı. İlk yarıda iddiamızı sürdürdük. Ancak ikinci devrede yaşadığımız talihsizliklerin de etkisiyle yolumuzdan saptık" ifadelerini kullandı.

"BELKİ OYNAMAYA DEVAM EDERİM, BELKİ DE TEKNİK EKİBE KATILIRIM"

Emre, kariyerinde bundan sonra nasıl bir adım atacağı konusunda ise şunları söyledi: Sezonu en iyi yerde bitirip, ardından Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele etme şerefini yaşamayı beklerken, beklenmedik bir virüs salgını tüm planlarımı alt üst etti. Herkesi derinden etkiledi. Bu durumda nasıl bir karar vereceğimi söylemek doğru olmaz. Önce bu sezonun yeniden başlamasını bekleyeceğim. Her şey zaman içinde belli olacak. Belki futbol oynamaya devam ederim. Belki de gönül verdiğim takımda teknik heyette kariyerimi sürdürürüm.

Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Etiketler: Fanatik Gazetesi, Emre Belözoğlu, Futbol, Spor

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Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
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