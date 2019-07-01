Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe 'de yeni sezon için yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu , 4 yıl aradan sonra yuvaya geri dönüyor.

2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfen olan tecrübeli Futbolcu , bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yarın ve Çarşamba günü sabahına kadar sağlık kontrollerini gerçekleştirecek ve Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne doğru yola çıkacak.