01.07.2019 10:25
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Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor

Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hasreti bugün son buluyor. Tecrübeli futbolcu 4 yıl aradan sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil olacak.

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe 'de yeni sezon için yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu , 4 yıl aradan sonra yuvaya geri dönüyor.

2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfen olan tecrübeli Futbolcu , bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yarın ve Çarşamba günü sabahına kadar sağlık kontrollerini gerçekleştirecek ve Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne doğru yola çıkacak.

Kaynak: DHA
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