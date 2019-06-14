Emre Belözoğlu canlı yayında Fenerbahçe'yi açıkladı!

Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, Star TV-FB TV'den canlı yayınlanan WinWin programına bağlandı. Emre, "Fenerbahçe benim çocukluğumun hayaliydi. Zeytinburnu'nda başladım futbola, sonrasında Galatasaray'a bir geçişim oldu. Profesyonel günlerimin en mutlu dönemini Fenerbahçe formasıyla yaşadım. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü acısıyla tatlısıyla hep hissettim. Fenerbahçe'den ayrılırken taraftarlar boynuma sarılıp ağladılar. Ben belki ailemin yanında ağlamadım, onların yanında ağladım." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN NEFERİ OLACAĞIM"

Emre, "Futbol bitse dahi Fenerbahçe'nin neferi olacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin gönlümdeki yerini anlatmak istedim. Fenerbahçe taraftarı WinWin'le destek olmaya devam ediyor, edecektir de. " ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK"

Tecrübeli oyuncu, "Bugün başkan Ali Koç ile görüştük ve Semih Özsoy da vardı. Gerekli açıklamayı başkan yapar." diyerek anlaşma sağlandığının sinyalini verdi.

FENERBAHÇE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı sırada Fenerbahçe, sosyal medya hesabından "Fenerbahçeli Emre Belözoğlu şimdi canlı yayında" paylaşımında bulundu.