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Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alındı

Fenerbahçe'de geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu, yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi.

28.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:42 Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alındı

'de geçen hafta oynanan derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu, yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Rize kafilesinde şu oyuncular yer alıyor: Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.



Çaykur Rizespor, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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