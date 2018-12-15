15 Aralık 2018, 20:00
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Emre Belözoğlu Cezalı Duruma Düştü

Emre Belözoğlu Cezalı Duruma Düştü

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, 45. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Emre, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. - İSTANBUL Aytemiz Alanyaspor,Başakşehir,Galatasaray,Emre Belözoğlu
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:00



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