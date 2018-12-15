Emre Belözoğlu Cezalı Duruma Düştü

Medipol Başakşehir
'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu
, Galatasaray
karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, 45. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Emre, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. - İSTANBUL
Aytemiz Alanyaspor,Başakşehir,Galatasaray,Emre Belözoğlu
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:00