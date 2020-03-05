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Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi!

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı yönetime önerdi. Ali Koç'un da Emre'nin bu teklifini kabul ettiği ve Abdullah Avcı ile önümüzdeki günlerde görüşeceği iddia edildi.

05.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:57

Ersun Yanal ile yollarını ayıran 'de teknik direktörlük görevi için bir çok senaryo konuşuluyor. Listesine yerli ve yabancı bir çok ismi ekleleyen sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Ali Koç ve yönetimi hoca konusunda planını belirledi. Listesine Erol Bulut, Engin Fırat, Tayfun Korkut ve Niko Kovac'ı ekleyen Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi bombayı, adeta sağ gösterip sol vuracak.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli yönetime Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı tavsiye etti. Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

AVCI GELİRSE, EMRE YARDIMCI HOCA OLACAK

Belözoğlu'nun bu girişiminden sonra başkan Koç'un Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Ve Avcı Fenerbahçe'de göreve gelirse Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak değil, yardımcı antrenör olarak görev alacak.

Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi!

Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (16)
MEHMET:CANIM FENERBAHÇEM YAP BOZ TAHTASINA DÖNDÜ
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FB Lİ:aman aman bizide yakar tutuşturur. . . takım teknik direktörsüz kalsın daha iyi. . .
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ADINIZI YAZINHÜSEYIN KÖKSAL:DOGRU KARAR EN İYSİ AVCI FB TÜRK FUTBOL TANIYOR AVCIDAN YANAYIM
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VNC:Bunların Galatasaray yenilgisinden sonra Beyinleri zarar gördü !!!
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FB 1907:fenerbahçeyi gerçekten düşünen seven okan buruk okan buruk okan buruk NOKTA
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POSTACI:ALEX HOCA , EMRE YARDIMCISI , AVCI DA EMRENİN YARDIMCISI OLSUN. ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN
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RABBANİ_RASTA::D yaşasın abdullah avcı geliyor :D bjk yi batırdığı gibi sırada fener var :D
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FENERLİ 13:ne avcısı ya şakamı milli takımı batıran avcı değilmi beşiktaşa pranga vuran avcı değilmi bakın sergenle nasıl coştular sakın avcı gelmesin
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CABBAR...:FB.Yİ ALİ KOÇMU YÖNETİYOR EMRE Mİ.
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DOMBALAK MELO:Abdullah Avcı ile fenerbahçenin başarılı olması çok zor. Abdullah Avcı başarısız olursa Ali Koç ekibi yönetimde fazla kalmaz.
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5.03.2020 19:39:30