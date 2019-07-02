02.07.2019 11:33
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Emre Belözoğlu formayı giydi!

Emre Belözoğlu formayı giydi!

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli formalı fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Fenerbahçe 'nin uzun süredir transfer listesinde olan Emre Belözoğlu 'nun sarı-lacivertli formalı fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Adı Fenerbahçe ile anılan ve transferin resmen açıklanması için gün sayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayı giydi ve sağlık kontrollerinden geçti. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtiği esnada çekildiği fotoğraf sosyal medyaya düşen Belözoğlu'nun transferinin gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

2008-2012 ve 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki futbolcu son 4 sezondur İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir 'de mücadele etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Emre Belözoğlu , Fenerbahçe , İstanbul , Spor

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