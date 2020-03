Emre Belözoğlu: Hem kulüp, hem de oyuncular olarak alınan kararlara saygı duyuyoruz

"Spor Bakanlığımız, hem kulüplerin menfaatlerini, hem de sporcu sağlığını düşünerek en doğru kararı verdi"

- Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, "Ertelenme kararının hemen akabinde takım olarak toplanma yaptık. Zeki hocamızın hazırlamış olduğu bir haftalık evde çalışma programı belirlendi. Pazartesi gününden itibaren de bizlere tedarik edilecek, evde kullanacağımız malzemelerle beraber antrenmanlara başlayacağız. Bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız hocamızın da gözetiminde antrenmanlarımız video sistemi eşliğinde takip edilecek" dedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"SPOR BAKANLIĞIMIZ, HEM KULÜPLERİN MENFAATLERİNİ HEM DE SPORCU SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK EN DOĞRU KARARI VERDİ"

Alınan her türlü karara hem futbolcular, hem de kulüp olarak saygı duyduklarını ifade eden Emre Belözoğlu, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle insanlık olarak zor günler yaşıyoruz. Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi de inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı da aldığı kararla Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol liglerindeki maçları erteledi. Gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, gerek TFF'nin aldığı her türlü karara hem bireysel, hem oyuncular anlamında, hem de kulüp olarak saygı duyduğumuzu ifade etmeliyim. Ertelenme kararının hemen akabinde takım olarak toplanma yaptık. Zeki hocamızın hazırlamış olduğu bir haftalık evde çalışma programı belirlendi. Pazartesi gününden itibaren de bizlere tedarik edilecek, evde kullanacağımız malzemelerle beraber antrenmanlara başlayacağız. Bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız hocamızın da gözetiminde antrenmanlarımız video sistemi eşliğinde takip edilecek. Bireysel antrenmanlarımızı tamamladıktan sonra da önümüzdeki hafta federasyon da sezonun yeniden başlamasıyla ilgili bir tarih belirleyecektir diye ümit ediyorum. Ona göre de programımızı güncelleyeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte, futbol otomatik olarak geride kalmalıydı. Bizler evimizde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemiz de dünya da bu salgını bir an önce atlatır. Herkesi virüsle mücadele konusunda devletimizin uyarılarını dikkate almaya davet ediyorum. Bizler de antrenmanlarımızı evde yapacağız. Olabildiğince herkesin evlerinde kalması gerektiğini söylemek zorundayım. Çok bulaşıcı bir virüs. Sağlık Bakanlığı'nda özveriyle çalışan bireylere ayrıca bir vatandaş olarak teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı da içinde bulunduğumuz süreci hem sporcuların sağlığı açısından, hem de spor kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda çok doğru yönetti. İnşallah en kısa sürede bu süreci ülkemiz atlatır. En az kayıpla bu dönemi atlarız. İnanıyorum ki dünya en az sıkıntıyla bu süreci atlatır" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN VERDİĞİ KARARLARA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Yabancı oyuncuların motivasyonlarının Türk oyuncularla aynı olmayabildiğinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Bir sporcu olarak benim söyleyebileceğim şu; burada devletimizin almış olduğu bir karar var, hem kulüp anlamında, hem de sporcu anlamında bizim buna uymamız gerekiyor. Sporcu olarak tabii ki bizler de motivasyonumuzu saha içinde taraftarın tribünde olmasından da alıyoruz. Ülkemizde son 2-3 gün içerisinde almış olduğumuz ölü vakaları oldu. Hastalığın artarak devam ettiği bir süreç var, tabii ki dünyada da takip ediyoruz. Türkiye'de futbol baktığınız zaman konjonktür olarak değişim gösterdi. Oyuncu profilleri genelde yabancı ağırlıklı ve yabancı oyuncuların da bu anlamda psikolojisi, motivasyonu bir Türk oyuncuyla aynı olmayabiliyor. Ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcuları olarak bu süreçte devletimizin, federasyonumuzun almış olduğu her türlü karara saygılı bir şekilde davranmamız gerektiğini düşünüyorum ki öyle de davrandık. Sonuç itibarıyla böyle bir karar alındı, yerinde ve doğru bir karar olduğunu da düşünüyorum. Sporcu sağlığı söz konusu ve sadece sporcu sağlığı olarak da bakmamak lazım. Bizler maçlara hazırlanmak için antrenman da yapacağımız bir süreç söz konusu. Gerek tesis çalışanlarıyla, gerekse de takım arkadaşlarımızla antrenman sahasında da birlikteliğimiz olacak. Süreç içinde devletimiz de Spor Bakanlığımız da hem kulüplerin menfaatlerini düşünerek, hem de sporcu sağlığını düşünerek en doğru kararı verdi. Ama her şeyden önce Sağlık Bakanlığımız, gündemi de bence çok doğru takip etti ve inşallah ülkemizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasına vesile olacak radikal kararlar aldı. Bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Oyuncu, sporcu ve bir Türk futbolcusu olarak da burada devletimizin ve bakanlıklarımızın aldığı her türlü kararda yanlarında olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onların verdikleri kararlar da saygı duymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN VİDEO KONTROL SİSTEMİYLE BÜTÜN TAKIM AYNI ANTRENMAN YAPACAK"

Pazartesi gününden itibaren video kontrol sistemiyle bütün takımın aynı anda antrenman yapacağını aktaran Emre Belözoğlu, "Az önce de ifade ettiğim gibi Zeki hocamız 1 haftalık programı belirledi. Burada Fatih Yıldız hocamız da pazartesi gününden itibaren video kontrol sistemiyle bütün takıma aynı anda antrenman yaptıracak. Zaten bu antrenmanın içeriğiyle ilgili ekipmanı da bizlere bugün ve yarın itibarıyla ulaştıracaklar. Bizler de devletimizin vermiş olduğu kararla alakalı herkese söylediğimiz gibi evde kalacağız, evde kalmalıyız! Ülkemizdeki birçok bireyin de bu süreçte evde kalması gerekiyor. Bizler de çalışmalarımıza evde devam edeceğiz ve o da bir rutin kontrol şeklinde olacak. Zeki hocamızın programı, Fatih hocamızın da kontrolünde devam edecek sporcuların antrenmanı. ve bir kez daha belirtmek isterim ki, lütfen evde kalalım! Bu süreci ülkemiz, birlik ve dirlik içinde yekvücut halinde atlatacaktır. Dünya kolay bir süreçten geçmiyor ve ülkemizde de bunun etkileri olacaktır. Ama inanıyorum ki bu aziz millet, devletimizin vermiş olduğu destekle inşallah bu dönemi en kısa sürede atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA