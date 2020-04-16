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Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek

Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.

16.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:34

Fenerbahçe gelecek sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak ve yeni bir model geliştirecek olan tecrübeli yıldız, gençlik harekatı başlatacak. Galatasaray altyapısından yetişen Emre kendisi gibi oyuncuları A takıma kazandırmanın hedefinde. Böylelikle hem takımın yaş ortalaması hem de maliyetler aşağı çekilecek.

RAPORLARI BİZZAT KENDİSİ İNCELİYOR

Kulübün altyapısındaki oyuncuların raporları bizzat Belözoğlu tarafından inceleniyor. Bu çalışmalar ışığında devre arası Antalya kampı kadrosuna dahil edilen 2001 doğumlu sol bek Emir Miray ile profesyonel sözleşme imzalama kararı alındı.

Çaykur Rizespor forması giyen Oğuz Kağan ve Burak Albayrak da gelecek sezonun takım iskeletinde yer alacak.

(Sabah)

Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Etiketler: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor
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