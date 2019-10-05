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Emre Belözoğlu kenarda çılgına döndü

Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'a yenildiği maçta Emre Belözoğlu'nun sinirlendiği anlar gözlerden kaçmadı. Tecrübeli oyuncu yaşanan bir pozisyon sonrasında 4. hakeme şiddetli bir şekilde itiraz edince sarı kart gördü.

05.10.2019 14:06

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle sarı lacivertli ekibin evinde 15 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Fenerbahçe, son 4 maçta sadece 4 puan alabildi. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ve Antalyaspor'a kaybederken, Galatasaray ile berabere kaldı, sadece Ankaragücü'nü yendi.

EMRE KULÜBEDE ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin 60. dakikasında yerini Deniz Türüç'e bırakan Emre Belözoğlu ise 65. dakikada 4. maçın hakemi Yiğit Arslan'a itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Maç boyunca kart almayan tecrübeli oyuncunun kenarda böyle bir durumla karşılaşması dikkatlerden kaçmadı.

Ersun Yanal ise yaşanan bir pozisyonun ardından yerdeki su şişesini tekmeledi.

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Emre Belözoğlu kenarda çılgına döndü

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(7)
ŞAKO:Hani kart nerde kart
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MİKE:çılgına dönmesine gerek yok aynaya doğru dönsün
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POLAT:sebebi sensin türk futbolun düşmanı iğrençsin şikebahçe iğrenç
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GS:Bu Emre neden korunuyor kim var arkasında her maç aynı şeyler bıktık bundan
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BJK:EMRE KÜFRETTİ HAKEME YANİ TFF YE NE OLACAK ŞİMDİ ??? CEZAYI TAKİP EDECEĞİZ
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DOST:yapın yapın siz küfür ettinizmi itiraz ettinizmi adamları biçseniz bile görünmüyor soydan abiniz nasıl olsa tribünde nihat abiniz tff başkanı canınız sagolsun
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TOSUNPAŞA:EMRENİN HER ZAMANKİ HALİ HAKEMDE ZATEN MUHATAP BİLE OLMADI
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