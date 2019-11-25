Haberler » Spor » Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin - Spor

Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında rakip takım futbolcusu Gökhan Töre ile bir tartışma yaşayan Emre Belözoğlu, bu oyuncuyu tutan takım arkadaşlarına "Bırakın gelsin" diye bağırdı.

25.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:02

Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile yenişemezken, sahada Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Bir pozisyon sonrasında iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Emre ve Gökhan'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek engellemeye çalıştı.

"BIRAKIN GELSİN"

Fenerbahçe kaptanı Emre tartışma sırasında sinirlenirken, Gökhan Töre gülerek karşılık verdi. Takım arkadaşları Gökhan'ı tutarken Emre Belözoğlu, "Bırakın gelsin" diye bağırdı.

Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin

Yeni Malatyaspor, Emre Belözoğlu, Gökhan Töre, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
IBO:Türkiyenin en büyük cirkefi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YAPMA YAV!!!:TUTMAYIN BIRAKIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ NE YAPACAKSA KALAN, GÖKHAN SANA BİR VURSA YARISI BOŞA GİDER EMİN OL.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GFB:şampiyonluk için önemli bir maçta 3 puanı bıraktık geldik kaptan o nasıl penaltı atma şekli
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:10 Beşiktaş zirveye İstanbul'da yürüyecek
11:06 Galatasaray'ın Avrupa'daki 284. randevusu
11:06 Club Brugge ile Avrupa'ya tamam-devam maçı
11:06 Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu: Samuel Kalu
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:47 Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:06 Islam Slimani, bu kez takımının yenilgisine sebep oldu
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
22:04 Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
25.11.2019 11:17:59