Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir’in Süper Lig’de şampiyon olmasını istiyor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında oyuna giren ve maçı çeviren, sezon sonunda sportif direktör olarak görevine devam etmesi beklenen Emre Belözoğlu, Beyaz TV'de canlı yayına bağlandı ve merak edilenleri cevaplarını verdi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe olarak şampiyonluk şanslarının düşük olması sebebiyle ligde Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini ifade etti.

Başakşehir'in başarısını görmekten mutlu olduğunu söyleyen Emre, "Beşiktaş maçını izleyemedim. Uzun zamandır ilk defa çocuklarla birlikteydim, sadece Başakşehir maçını izleyebildim, Beşiktaş'ı izleyemedim. Okan ağabey benim en yakın arkadaşlarımdan, ağabeylerimden. Birlikte İtalya'ya gittik. Türk futbol camiasında gördüğüm en naif insanlardandır, onun başarılarını görmek beni mutlu ediyor. Şampiyonluk şansımız az olduğu için, Okan Buruk ve Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum" dedi.

"İKİSİN DE ÇOK SEVİYORUM"

Beşiktaşlı Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sarı - lacivertli takıma transfer iddialarıyla ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Caner ve Gökhan ile ilgili yorum yapmak istemiyorum, Beşiktaş'ın futbolcuları, onları çok severim" ifadelerini kullandı.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamalarının tamamı;

Antrenman bu işin yüzde 15-20'lik kısmı. Yüzde 40 dinlenme, yüzde 40 da beslenme. Yoksa böyle oynayamazsınız.

"HAGI'DEN GALATASARAY ALTYAPISINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Çocukluğumdan beri hırsım var. Kazanmayı isteme, kaybetmekten nefret etme duygularıyla büyüdüm. Hagi'den, Galatasaray altyapısından çok şey öğrendim ama insanın fıtratı da belirleyici oluyor. Bazen ayarı kaçırdığım zamanlar olmuştur ama kazanmak için kurallar ölçüsünde elimden geleni yapmaya çalıştım.

"TOZLU TOPRAĞIN AYNISI"

EURO 2020 ile final yapmak güzel olacaktı, nasip değilmiş. Merih, Cenk gibi kardeşlerim gidecekler. Benim için final 7 haftası olacak gibi görünüyor. Futbolu bırakmak bana da zor geliyor. Çocukken tozlu toprakta ne hissediyorsam, inanın şu anda sahaya çıktığımda da aynısını hissediyorum.

"2-3 HAFTA GÖREV YAPABİLİYORUM"

A lisansım var benim. 2002 Dünya Kupası sonrasında buna hak kazandık. Güncelleme kurslarına katıldım. Bu kulübede bulunmam için yeterli ama 2-3 hafta en fazla kulübede görev yapabiliyorsunuz. Yanınızda pro lisanslı biri olunca hep kulübede olabiliyorsunuz.

"SPORTİF DİREKTÖR OLACAK MI?"

Camiamızın lideri başkanımızdır. Benim için çok değerli, gerçekten tüm zamanını kulübümüze ayırıyor. Ona destek olmamız gerekiyor. Benden ne istenirse, elimden geleni yapacağım. Benimle ilgili de bir planlama olacaktır, ne istenirse istensin, elimden geldiğince camiamızı, çubukluyu temsil etmek adına elimden geleni yapacağım. Ben saha içinde olduğu gibi, saha dışında da Allah'ın izniyle elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım.

"FENERBAHÇE'DE HAYALİM TÜRK OYUNCU HAVUZU OLUŞTURMAK"

Ben çok büyük teknik adamlarla çalıştım. Güncel futboldaki teknik adamları da incelediğimde hayalim sahada kalmak. Önümüzdeki sene olur, olmaz ama bu benim hayalim. Allah sağlık verirse bunu yaşamak istiyorum. Benim Fenerbahçe ile ilgili en büyük hayalim, ciddi bir Türk oyuncu havuzu oluşturmak. Teknik ekipte olsun, yönetici kadrosunda olsun, 2023'te, 2024'te Allah nasip ederse görürüz, altyapısından 4-5 oyuncusunu oynatan ve o oyuncuları Avrupa'ya gönderip, onların performansından memnun olan bir sistem oluşturmak. Kulüplerimiz her şeyin farkında olmalı, yönetici olmak kolay değil. Türk futbolunun yatırım yapabileceği yegane şey, gençlerimiz. Bir gün en az altyapısından 4-5 oyuncuyla oynayan bir Fenerbahçe istiyorum, en büyük arzum bu.

"TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ YOK"

Rakamsal olarak ya da manevi olarak bilmiyorum ama başkanımızın verdiği hizmetin karşılığının Türkiye'de örneği olduğunu düşünmüyorum. İnşallah sportif başarı olarak da bir gün karşısına gelir ve hepimiz bundan memnun oluruz.

"NOVAK'I İSTEDİ Mİ?"

Ben saha içinde ve elimden geldiğince teknik ekibe yardımla meşgulum. İsimler üzerinde fikir beyan etmem doğru olmaz.

"ATIBA'YA SAYGI DUYUYORUM"

Atiba çok çok saygı duyduğum bir oyuncu. Saha içi profil olarak da, karakteri olarak da. Aidiyeti olan oyuncuların değer görmeleri, taraftarlar tarafından sevilmeleri beni mutlu ediyor. Çok önemli işler yaptı Beşiktaş'ta.

"OZAN'IN KIRMIZI KARTI HAKLIYDI"

Ozan'ın bir darbesi var, futbolcu gözüyle bakarsanız onun bilerek basmak istemediğini anlarsınız. Görüntüde hareket var, benim bir tepkim vardı, belki kötü bir tepki verdim. Görüntü itibariyle kırmızı haklıydı.

"BİZ KUPAYI İSTİYORUZ"

Trabzonspor bu sene çok iyi bir takım kurdu, ligin de tepesinde. Biz kendimize gerçekçi hedef olarak Türkiye Kupası'nı görüyoruz ve kazanmak istiyoruz. Bu son dakika galibiyeti bizim için motivasyon oldu, bunun yansımaları olacaktır ama kolay bir maç olmayacak, zor olacak. İnşallah hak edenin kazanacağı, saha içinde gerginliğin olmayacağı bir maç olur.

BEĞENDİĞİ TÜRK OYUNCULAR

Benim yerim rahat doldurulur. Çok çalıştım, takım oyuncusu hissettim kendimi. İrfan Can çok ciddi gelişim gösterdi, ondan daha çok şeyler bekliyorum ben. Abdülkadir Ömür var, Messi'miz. Ömer Faruk'umuz var, ondan çok şey bekliyorum. Çok değerli genç oyuncular var, aklıma ilk gelenler bunlar.

"TAHİR HOCA UĞURLU GELDİ"

Tahir hoca kendini 4 günde kapattı elinden geldiğince bize destek olmaya çalıştı. Çok mütevazidir, bilgisini oyunculara aktarmaya çalışır. Kulübümüz de o yüzden görev verdi ona. 1-0'dan sonra yüzünü görmüştüm, 2-1'den sonra ona sarıldım. Hocamın ayağı uğurlu geldi, inşallah böyle devam eder.

"ACUN ILICALI ÇOK DEĞERLİ"

Acun ağabey, konumu ne olursa olsun nereden geldiğini bilen, güler yüzünü eksik etmeyen biri. Birçok ünlü dostum var, onun bir şey yapma arzusunu gördüğümde, benim gönlümdeki en değerli insanlardan biridir. Onun yeri bende ayrıdır, hep başarılı olsun isterim.