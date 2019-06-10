Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu!

Belçika vatandaşı Corentin Siamang, kaptanımız Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin kendisi olduğunu açıkladı. Facebook hesabından paylaşımda bulunan şahıs, daha sonra bu gönderiyi sildi. İşte Corentin Siamang'ın yaptığı paylaşım:

"Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli takım kafilesinin havaalanına geleceğini duydum. Çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Güvenlik beni fark etmedi. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçasıyla soru sorduğumu düşündü

"TUTTUĞUM BULAŞIK FIRÇASIYDI"

Skandal bir anda Türk medyasında patlak verdi. Türk milli takımının 3 saat beklemesinin benimle ilgisi yok. Tuttuğum tuvalet fırçası değil ayrıca. Temiz bir bulaşık fırçası ve bu bir mizahtır. Amacım hakaret etmek değildi ve öyle bir şey yapmadım. Hatta o anda Fransa karşısındaki galibiyetten sonra ne düşünüyorsunuz diye sordum

"KENDİMİ BİR ANDA TÜRK BASININDA BULDUM"

Kendimi bir anda ilk önce CNN Türk'te ve ülkenin ana basın kaynaklarında gördüm. Türkiye Dışişleri Bakanı da çıktı ve bir sürü nefret dolu, tehdit içerikli mesajlar gördüm."