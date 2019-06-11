Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, Türkiye forması giyip özür diledi!

A Milli Takımımızın, dün İzlanda havalimanında yaşadıkları tüm dünyada olay olmuştu. İlk olarak saatlerce havalimanında bekletilen oyuncular ve teknik heyet ardından şok bir olayla karşıya kalmıştı. Bir kişi, kaptanımız Emre Belözoğlu röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatmıştı. Bu fırçacının daha sonra Belçika vatandaşı Corentin Siamang olduğu ortaya çıkmıştı.

"MAKSADIM TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ"

Taraftarlar, saatlerce Siamang'a ulaşmaya çalışırken sosyal medyaya Siamang'ın özür videosu düştü. Türkiye forması giyen Siamang, "Maksadım Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılıkdeğildi, sadece şaka yapmaktı. Türk halkından özür diliyorum. En büyük Türkiye" dedi.