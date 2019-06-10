10.06.2019 16:33
Haberler» Spor » Haber

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin Corentin Siamang olduğu iddia edildi

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatan kişinin Corentin Siamang olduğu belirtildi.

Sosyal medyada Türk kullanıcıların özellikle bulmak için çok uğraştığı kişinin kimliği sonunda ortaya çıktı. Skandala imza atan kişinin Corentin Siamang olduğu söyleniyor. Siamang, sosyal medya hesapları Twitter'da açık bir şekilde paylaşılıyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI PAYLAŞILIYOR

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacak olan Milli Takımımız'ın havaalanında yaşadığı skandalda Corentin Siamang ismi başrolde yer aldı. Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Corentin Siamang'ın facebook hesabı bulundu.

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin Corentin Siamang olduğu iddia edildi

Ahmet AğaoğluAhmet Ağaoğlu'ndan sürpriz öneri: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın

EmreEmre'ye tuvalet fırçası uzatan kişinin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile İzlanda hakkında görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile İzlanda hakkında görüştü

A Milli TakımA Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı

İzlandaİzlanda'da yaşanan 'tuvalet fırçası rezaleti' ülke basınında da yer aldı

Emre Belözoğlu, Spor

YORUMLAR (12)
DEMİR BİYİK: avrupada yaşayan türkler yemin ederim boğar bunu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: Hele bi yenelim o firca ile bir yerlerini temizler artik.....
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ADANALI: sen bi adana havaalanına gel hele gardaş
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
USTA: o fırçayı al. eve git. gres yağına bula. . . . . . .
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ASLI: YAKIŞIKLI ÇOCUKMUŞ TAKİBE ALDIM.
Yayından Kaldır
3 17
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın