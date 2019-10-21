Haberler » Spor » Denizli maçında tedavi gören Emre Belözoğlu'nun çektiği acı yüzüne yansıdı

Denizli maçında tedavi gören Emre Belözoğlu'nun çektiği acı yüzüne yansıdı

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta kaburgasında kırık olmasına rağmen yedek kulübesinde tedavi görüp mücadeleye devam eden ve takımının attığı 2. golün asistini yapan Emre Belözoğlu, "Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" açıklamasını yaptı.

21.10.2019 09:58

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, "Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" dedi. Bandajla oynayan 39 yaşındaki oyuncunun kenara geldikten sonra tedavisi yapılırken çektiği acı yüzüne yansıdı.

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki maestrosu Emre Belözoğlu'ndan örnek bir davranış geldi. Kaburgasındaki sakatlığa rağmen takımını yalnız bırakmayıp bir de asist yapan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Sakat olmasına rağmen oynamayı tercih etmesi hakkındaki soruyu yanıtlayan milli oyuncu, "Kaburgamda kırık var. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider"dedi.

Taraftara kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Kaptan, "Taraftarlar sağ olsun, bazen hak ettiğimden fazla teveccüh gösteriyor. Bizim hedefimiz şampiyonluk, inşallah haftaya da kazanırız ve bu sene taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadesini kullandı.

SAKAT OYNADI ASİST YAPTI

Milli maçta kaburgasından sakatlanan Emre Belözoğlu, beklenenden çok daha erken tedavisini tamamlayıp Denizlispor karşısında sahaya çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oynayıp oynamama kararını kendisine bıraktığı Fenerbahçe Kaptanı, fedakârlık yaparak sahaya çıktı. Vedat'ın golünde topu rakibinden çalışı ve yaptığı asistle alkış toplayan 39'luk yıldız, 64'te yerini Deniz'e bıraktı.

Ali Çetin: Böyle bir haksızlık bir daha olursa bu insanları kimse durduramazAli Çetin: Böyle bir haksızlık bir daha olursa bu insanları kimse durduramaz

Burak Yılmaz, Galatasaray ve Braga maçlarında yokBurak Yılmaz, Galatasaray ve Braga maçlarında yok

Denizli maçında tedavi gören Emre Belözoğlu'nun çektiği acı yüzüne yansıdı

Emre Belözoğlu, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (3)
VEZIRR:once saglık sozu yalan ozamn. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ERKİN:Cok acikli!!!!Fenerbahce yillardir kaybediyor ne Turkiye de ne Avrupa da adi yok demek ki aci cok buyuk. Ustelik tek rakip Galatasaray her sene sampiyon.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CEVAP:Vahh ne kadar acıdım bilemezsiniz. :))
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
10:00 Aksu protokolü ile sporcular kaynaştı
09:56 Menemen'in galibiyet hasreti dinmedi
09:58 Denizli maçında tedavi gören Emre Belözoğlu'nun çektiği acı yüzüne yansıdı
09:51 Altay 28 yıl sonra kazandı
09:54 Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
09:46 Galatasaray'ın rakibi Real Madrid'de son durum
09:43 Galatasaray ile Real Madrid 8. randevuda
21.10.2019 10:09:41