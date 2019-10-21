Denizli maçında tedavi gören Emre Belözoğlu'nun çektiği acı yüzüne yansıdı

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, "Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" dedi. Bandajla oynayan 39 yaşındaki oyuncunun kenara geldikten sonra tedavisi yapılırken çektiği acı yüzüne yansıdı.

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki maestrosu Emre Belözoğlu'ndan örnek bir davranış geldi. Kaburgasındaki sakatlığa rağmen takımını yalnız bırakmayıp bir de asist yapan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Sakat olmasına rağmen oynamayı tercih etmesi hakkındaki soruyu yanıtlayan milli oyuncu, "Kaburgamda kırık var. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider"dedi.

Taraftara kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Kaptan, "Taraftarlar sağ olsun, bazen hak ettiğimden fazla teveccüh gösteriyor. Bizim hedefimiz şampiyonluk, inşallah haftaya da kazanırız ve bu sene taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadesini kullandı.

SAKAT OYNADI ASİST YAPTI

Milli maçta kaburgasından sakatlanan Emre Belözoğlu, beklenenden çok daha erken tedavisini tamamlayıp Denizlispor karşısında sahaya çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oynayıp oynamama kararını kendisine bıraktığı Fenerbahçe Kaptanı, fedakârlık yaparak sahaya çıktı. Vedat'ın golünde topu rakibinden çalışı ve yaptığı asistle alkış toplayan 39'luk yıldız, 64'te yerini Deniz'e bıraktı.