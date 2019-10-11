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Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık! İğneyle sahaya çıktı

Sakatlığı nedeniyle Arnavutluk maçında oynaması beklenmeyen Emre Belözoğlu'nun kritik maçta ilk 11'de sahaya çıkmasının perde arkası ortaya çıktı.

11.10.2019 21:32

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız, Arnavutluk'u sahasında konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetti. A Millilerimiz maça, Mert - Zeki, Kaan, Merih, Umut, Emre, Mahmut, Ozan, Hakan, Burak, Cenk 11'iyle başladı.

"İLERİSİ YOK Kİ"

TRT Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekti. Tecrübeli oyuncu iğneyle oynamak istediğini sağlık heyetine iletirken doktorlar Emre'ye "Oynama" uyarısında bulundu. Emre de "Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki" diyerek iğneyi oldu ve kritik maça 11'de başladı.

Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık! İğneyle sahaya çıktı

A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu, Arnavutluk, Spor

YORUMLAR(4)
S.ŞAHİN:Fedakarlıkmıı, ya sakat sakat sahaya çıkmayı fedakarlık olarak sunmak akıl dışı, bir kişi eksiksin, zaten buna burağı Hakan çalhanoğlunu Ozan tufanıda eklediğin zaman kaç eksiksin, , bu kuşağı değerlendiremiyor Şenol Güneş, şansla gidiyor lakin patlayacak, sakat değilse, Yusuf yazıcı, Cengiz Ünver, Kahveci, pekdemir nerede, , Abdülkadir neredeee. . ?
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DEDEE:Seni alalim oyuna
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ADINIZI YAZIN:kaptan yüreğini koyuyor
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BELALI33:KEŞKE OYNAMASAYDIN DA İLERİSİ DE TÜRKİYENİN OLSAYDI
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