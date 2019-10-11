Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık! İğneyle sahaya çıktı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız, Arnavutluk'u sahasında konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetti. A Millilerimiz maça, Mert - Zeki, Kaan, Merih, Umut, Emre, Mahmut, Ozan, Hakan, Burak, Cenk 11'iyle başladı.

"İLERİSİ YOK Kİ"

TRT Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekti. Tecrübeli oyuncu iğneyle oynamak istediğini sağlık heyetine iletirken doktorlar Emre'ye "Oynama" uyarısında bulundu. Emre de "Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki" diyerek iğneyi oldu ve kritik maça 11'de başladı.