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Yukatel Denizlispor maçında taktikleri Emre Belözoğlu verdi

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin kendi sahasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun takıma taktik veren isim oldu.

07.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:17Yukatel Denizlispor maçında taktikleri Emre Belözoğlu verdi

Sarı lacivertlilerde Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından maçında 'nin başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıkarken, takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun oyunculara taktik veren isim olması dikkat çekti.

Belözoğlu, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından Tolgay Arslan'ı yanına çağırarak taktikler verirken, müsabakanın 31. dakikasında Max Kruse'nin yerine oyuna dahil olan Miha Zajc'a da taktik veren isim oldu.


Emre Belözoğlu, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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7.03.2020 22:11:42