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Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı

A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, Arnavutluk'u 1-0 yendiğimiz maç sonrasında Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı yapan askerlerimize duyduğu minneti dile getirdi.

12.10.2019 12:49

39 yaşındaki oyuncu, Cenk Tosun'un attığı golle kazandığımız Arnavutluk maçı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Belözoğlu, Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı yapan askerlerimiz için "Allah onları muzaffer etsin, ayağına taş değdirmesin." dedi.

Emre Belözoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bizi bir maçla milli kahraman ilan ediyorlar. Bunlar bizi ne kadar mutlu etse de bizim esas kahramanlarımız şu an sınırda, operasyonda. Allah onları muzaffer etsin, ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

SAKAT SAKAT OYNADI

Ay-yıldızlı takımda kaptan Emre Belözoğlu mücadele öncesi tarihi bir harekete imza attı. Sakatlık sorunu yaşayan 39 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk maçının önemini bildiği için sahada olmayı istedi. Karşılaşma öncesinde doktorların, "İğne ile oynaması halinde ilerisi için sorun olabilir" raporuna karşın Emre Belözoğlu oynayacağını belirtti. Tecrübeli kaptan, "Eğer ben bu maçta oynayamazsam ilerisi yok ki" diyerek böylesine kritik bir maçta arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını söyledi. Bunun üzerine Şenol Güneş de Emre'yi ilk 11'e aldı. Milli yıldız, 66 dakika sahada kaldı.

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Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı

Barış Pınarı Harekatı, Emre Belözoğlu, Spor

YORUMLAR(4)
İLYAS:helal sana kaptan varolasın
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POLAT:feneresyona gidip karekterin her ne kadar bozulduysada gsden kalma düzgünlüğünde var
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KENAN:BU GÜZEL TEMENNİYE BİLE KULP TAKIYORSUNUZ FRANSIZLAR EMRE FENERBAHÇELİDİR UZA
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GICIK:Bu söyleme şapka çıkar.
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