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Emre Belözoğlu'ndan, Medipol Başakşehir'e atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara tepki

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir maçında atılan gollere sevinmediğine yönelik iddialara sert tepki geldi.

26.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:42Emre Belözoğlu'ndan, Medipol Başakşehir'e atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara tepki

Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol 'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.

"HEDEF EMRE BELÖZOĞLU DEĞİL"

"Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:

"Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim."


Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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