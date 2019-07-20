Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşı Harun'a fırça

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den renklerine kattığı Emre Belözoğlu farkını sahada ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, 2-0 kazanılan hazırlık maçında bir pozisyonda kaleci Harun Tekin'i sert şekilde uyardı.

Mücadelenin 80. dakikasında Fenerbahçe, 2-0 öndeyken kaleci Harun ileriye kadar çıkmıştı. Emre Belözoğlu ile paslaşan kaleci Harun daha sonra Emre'den tekrar pas aldı. Belözoğlu pası atar atmaz, takım arkadaşına "Geldim, geldim." demesine rağmen Harun, attığı pası ileriye doğru gidince Belözoğlu sinirlendi.

Oyuncu sert bir şekilde uyardığı ekranlara da yansıyan Emre Belözoğlu'nun bu hareketine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada destek verdi.