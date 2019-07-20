Haberler» Spor» Haber

Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşı Harun'a fırça

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında Emre Belözoğlu detayı gözlerden kaçmadı. Tecrübeli futbolcu 80. dakikada yaşanan bir pozisyonda kaleci Harun'a sinirlenip sert bir şekilde uyardı.

20.07.2019 10:26

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den renklerine kattığı Emre Belözoğlu farkını sahada ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, 2-0 kazanılan hazırlık maçında bir pozisyonda kaleci Harun Tekin'i sert şekilde uyardı.

Mücadelenin 80. dakikasında Fenerbahçe, 2-0 öndeyken kaleci Harun ileriye kadar çıkmıştı. Emre Belözoğlu ile paslaşan kaleci Harun daha sonra Emre'den tekrar pas aldı. Belözoğlu pası atar atmaz, takım arkadaşına "Geldim, geldim." demesine rağmen Harun, attığı pası ileriye doğru gidince Belözoğlu sinirlendi.

Oyuncu sert bir şekilde uyardığı ekranlara da yansıyan Emre Belözoğlu'nun bu hareketine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada destek verdi.

Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşı Harun'a fırça

Gol kralı Diagne, Suudi Arabistan yolcusu!Gol kralı Diagne, Suudi Arabistan yolcusu!

Falcao transferi için eşi TaronFalcao transferi için eşi Taron'a mesaj yağmuru!

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:42   Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
10:36   (Özel haber) Sporcu Performans Ölçme Tesisi Süper Lig takımlarının gözdesi olmaya hazırlanıyor
10:31   Başkan Ataç, tekvandocularla buluştu
10:28   Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı
10:27   Kayserispor'dan transfer açıklaması
10:26   OGM Ormanspor'da transfer
10:26   Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşı Harun'a fırça