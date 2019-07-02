Emre Belözoğlu'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önündeki poz verdi

Fenerbahçe Kulübü'> Fenerbahçe Kulübü , Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. 4 yıl aranın ardından sarı lacivertli ekibe geri dönen Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Emre, Sportif Direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli golcünün imza törenindeki mutluluğu gözlerinden belli oluyordu.
Emre Belözoğlu 'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde kupa çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.