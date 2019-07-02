02.07.2019 12:20
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Emre Belözoğlu'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önündeki poz verdi

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu'nun kulüp için verdiği pozlar arasında yer alan kupalı poz dikkatlerden kaçmadı. Belözoğlu'nun, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önündeki pozu sosyal medyada da çok konuşuldu.

Fenerbahçe Kulübü'> Fenerbahçe Kulübü , Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. 4 yıl aranın ardından sarı lacivertli ekibe geri dönen Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Emre, Sportif Direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli golcünün imza törenindeki mutluluğu gözlerinden belli oluyordu.

Emre Belözoğlu 'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde kupa çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

<a class='keyword' href='/emre-belozoglu/' title='Emre Belözoğlu'><strong>Emre Belözoğlu</strong></a> 'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önündeki poz verdi

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YORUMLAR(1)
HÖY57:geri zekalılar adam gibi başlı atsanıza
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