Emre Belözoğlu maç sonunda omuzlara alındı!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu'na büyük destek vardı.

MAÇ SONUNDA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

90 dakika sahada kalan ve oynadığı futbolla takımın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda doğum günü olan 7 Eylül'de A Milli Takım formasını 100. kez giyme onurunu yaşadı. Maçın ardından tribünlerin 'Emre' tezahüratları karşısında futbolcular, Emre Belözoğlu'nu omuzlara alarak tribünlere doğru gitti ve ardından taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.