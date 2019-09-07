Haberler» Spor» Haber

Emre Belözoğlu maç sonunda omuzlara alındı!

A Milli Takımımızın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100. kez giyen Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

07.09.2019 23:58

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu'na büyük destek vardı.

MAÇ SONUNDA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

90 dakika sahada kalan ve oynadığı futbolla takımın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda doğum günü olan 7 Eylül'de A Milli Takım formasını 100. kez giyme onurunu yaşadı. Maçın ardından tribünlerin 'Emre' tezahüratları karşısında futbolcular, Emre Belözoğlu'nu omuzlara alarak tribünlere doğru gitti ve ardından taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.

Emre Belözoğlu maç sonunda omuzlara alındı!

Emre Belözoğlu, Andorra, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
GERCEKCİ: Görende ispanyayi yendik sanacak.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
BİN ALİ İN ALİ: utanmadinizmi
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
00:21   Cumhurbaşkanı erdoğan, milli takımın soyunma odasını ziyaret etti
00:18   Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
00:17   Türkiye - Andorra (EK FOTOĞRAFLAR)
00:17   Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı!
00:14   Türkiye puanını 12'ye yükseltti
00:04   Derbi tarihleri belli oldu
23:59   Türkiye - Andorra (EK FOTOĞRAFLAR)