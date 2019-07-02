02.07.2019 17:33
Haberler» Spor» Haber

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! -EK-

- Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!

- Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!
İSTANBUL - Fenerbahçe, Milli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe'de beklenen imza geldi. Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir gündeminde olan eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden "Yuvana hoş geldin" mesajı ile Emre için şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! -EK-
Kaynak: İHA
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:04   Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
19:04   Son Dakika! Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi
19:03   Galatasaray, futbolcular Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
19:02   Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi
19:00   Galatasaray, Şener Özbayraklı'ya KAP'a bildirdi
19:00   TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi
18:53   Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu