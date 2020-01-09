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Emre Belözoğlu taktik verdi

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin akşam yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu.

09.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:10Emre Belözoğlu taktik verdi
'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin akşam yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun çalışmalar esnasında verdiği direktifler dikkat çekti.

Süper Lig'in devre arasını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de gerçekleştirilen akşam antrenmanına kaptan Emre Belözoğlu damga vurdu. Çalışmalar esnasında sürekli ön plana çıkan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde kalırken top kapma antrenmanında futbolculara, "Doğru dağılın. Top nerede 3 kişi oraya gidiyor, 1 kişi merkezde kalsın, doğru pas verin" şeklinde direktiflerde bulundu. - ANTALYA

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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