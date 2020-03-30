Emre Belözoğlu: Yekvücut olma ile bu dönemi de beraber atlatacağız

Fenerbahçe Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, "İnanıyorum ki coğrafyamızın genlerinde mevcut olan sıkıntılı süreçlerde birleşme, beraber hareket etme, yekvücut olma ile bu dönemi de beraber atlatacağız" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takım kaptanı Emre Belözoğlu, kulüp televizyonunda taraftarlara seslendi. Dünyanın ve Türkiye'nin büyük bir salgınla mücadele ettiğini ve futbolcular olarak net şekilde süreci yaşadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Öncelikle tüm Fenerbahçelilere ve Türk spor kamuoyunun bütün paydaşlarına buradan sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Sayın Başkanımızın da açıklamış olduğu gibi dünya ne yazık ki hepimizin bildiği üzere çok büyük bir hastalıkla mücadele ediyor. Ülkemizde de son 15-20 gündür net bir şekilde bu süreci yaşıyor ve hissediyoruz. Bizler de bu süreci her ne kadar evlerimizde tek başımıza geçirmeye çalışsak da gelişen olaylardan haberdarız ve bu süreçle alakalı 'Neler yapabiliriz? Ne şekilde yardımcı olabiliriz?' diye oyuncu grubumuzla, takım arkadaşlarımızla beraber konuşup istişare ederken böyle bir gündem oluştu. Kendi aramızda ortak bir fon ile destek olmamız yönünde bir girişim kararı aldık. Bu kararımızı da Başkanımıza ilettik. Sayın Başkanımız da bu durumdan çok mutlu olduğunu, birkaç yerle görüşme yapıp en doğru yere, en etkin yere nasıl destek olabileceğimiz konusunda beraber hareket edebileceğimiz bir görüşmeyi iki-üç gün sonrasına ayarladı. Bugün de bu konuyla alakalı kendisiyle kulübümüzde konuştuk. Sürecin başlaması yönünde ilk adımımızı attık. Başkanım sizin de söylediğiniz gibi bu süreç kolay bir süreç değil. İnanıyorum ki coğrafyamızın genlerinde mevcut olan sıkıntılı süreçlerde birleşme, beraber hareket etme, yekvücut olma ile bu dönemi de beraber atlatacağız. Bizler sporcular olarak, profesyonel futbolcular olarak gelir anlamında birçok insandan çok daha iyi şartlara sahibiz. Bu sürecin başlaması adına da bizler, Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcuları olarak bir başlangıç olsun istedik. Herkese doğru bir örnek olabilme adına böyle bir karar aldık. Kulübümüze ve Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA