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Emre Can, Bingöl'e diyaliz makinesi bağışladı

İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Emre Can, Bingöl'ün Kiğı ilçesine diyaliz makinesi bağışladı.

11.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:58Emre Can, Bingöl'e diyaliz makinesi bağışladı

Aslen Afyonkarahisarlı bir gurbetçi ailenin oğlu olarak Frankfurt'da doğan Emre, 3 çocuk annesi böbrek hastası komşusu, 54 yaşındaki Aysel Önüç'ün, diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği endişesiyle yaz tatilinde memleketi Kiğı'ya gitmediğini öğrendi.

Buna üzülen Emre Can, Kiğı'ya diyaliz cihazı bağışı yapmaya karar verdi. 'deki yetkililerle irtibata geçen Can, satın aldığı diyaliz makinesini Kiğı Entegre Devlet Hastanesine kurulması için bağışladı. Diyaliz merkezinde kurulan cihaz, ilçedeki hastaların hizmetine sunuldu.

Emre Can'ın bu örnek davranışı, diyalize giren böbrek hastalarına da büyük moral oldu.

Bingöl Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Murat Baynal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Aysel Önüç'ün yakınlarının, kendisine ulaşarak futbolcu Emre Can'ın Kiğı ilçesine hemodiyaliz cihazı bağışlama istediğini belirtti.

Yapılan görüşmelerin ardından bağışlanan cihazın ilçeye geldiğini aktaran Baynal, cihazın, diyaliz merkezinde hastaların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

"HASTALAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İLÇEYE GELEBİLİR"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu ise 15 yataklı Kiğı Entegre Devlet Hastanesinin 2017 yılında hizmete başladığını belirterek, Kiğı ve Adaklı içlerinde yaşayan böbrek yetmezliği olan hastalar için hastane bünyesinde 2 cihazlı diyaliz ünitesi kurulduğunu belirtti.

Emre Can'ın bağışıyla merkezdeki diyaliz makinesi sayısının 3'e yükseldiğini ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Ancak yazın hem Kiğı hem de Adaklı nüfusu iki katına yükseliyor. Misafir olarak gelen hastalar dolayısıyla cihaza ihtiyacımız oldu. Merkeze yeni cihaz talebinde bulunacağımız dönemde 'ta oynayan futbolcu Emre Can'ın bu durumdan olmasıyla tarafımıza bir bağış talebi iletildi. Bunu memnuniyetle karşıladık. Şu anda 7 hastamız iki cihazda hizmet almakta, toplamda 3 cihazımız hazır bulunmaktadır. Yaz aylarında 12 hastaya kadar ihtiyaç halinde bu hizmeti sürdürmekteyiz. Tüm hastalarımız gönül rahatlığıyla yaz tatillerini geçirmeleri adına Kiğı ve Adaklı gelmeleri açısından bir sıkıntı kalmadı. Bağış yapan Emre Can'a teşekkür ediyoruz."

"BİNGÖL'E GİDİP GELMEKTEN KURTULDUM"

Adaklı ilçesinden diyaliz için Kiğı'ya gelen 67 yaşındaki Sevgili Erinç, 4 yıl önce böbreklerindeki rahatsızlığı nedeniyle diyalize girdiğini söyledi.

Haftada 3 gün makineye bağlandığını anlatan Erinç, "Bu cihaz sayesinde Bingöl'e gidip gelmekten kurtuldum. Allah'a çok şükür bu cihaz burada var. Aynı gün girip evime gidiyorum. Emre'ye çok teşekkür ederim, Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin." dedi.

15 yıldır diyalize girdiğini ifade eden İmam Özüm ise daha önce Bingöl'e gidip tedavi olduğunu, son üç yıldır da Kiğı'da diyalize girdiğini söyledi.

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Emre Can, Juventus, Bingöl, Spor

Kaynak: AA

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