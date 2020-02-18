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Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.

18.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:06Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon avroya gerçekleştiği bildirildi.
Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.

Borussia Dortmund, Emre Can, Spor

Kaynak: AA

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