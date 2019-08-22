Haberler» Spor» Haber

Emre Can Coşkun, Kömürspor'da

Zonguldak Kömürspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Can Coşkun'u transfer etti.

22.08.2019 17:36 Emre Can Coşkun, Kömürspor'da
Zonguldak Kömürspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Can Coşkun'u transfer etti.

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, Adanaspor forması giyen savunma oyuncusu Emre Can Coşkun'u transfer etti. Coşkun, Kömürspor ile resmi sözleşme imzalayarak Kızılcahamam kampına katıldı. Batı Trakya Türklerispor altyapısında yetişen ve 2013 yılında Galatasaray'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Denizlispor, Alanyaspor, Giresunspor, Göztepe ve Adanaspor'da top koşturdu.

Emre Can, TFF 1. Lig'de 66 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 14 mücadelede sahaya çıktı. - ZONGULDAK

Emre Can Coşkun, Galatasaray, Zonguldak, Emre Can, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:30   Teksüt Bandırma BK'nın sağlık sponsoru VM Medical Park Bursa oldu
18:29   Görme Engelliler Milli Takım Kampı Kayseri'de devam ediyor
18:28   Sakaryaspor'da 6 yönetici istifa etti
18:26   Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi
18:17   Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
18:17   Fenerbahçe'de Isla şoku! 4 hafta yok...
18:17   Bir zamanlar G.Saray'daydı! Emre Can Coşkun, Zonguldak Kömürspor'da...