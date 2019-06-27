Emre Can'ın arkadaşları görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı

Juventus 'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can , İzmir 'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.

İtalya Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi. Ünlü futbolcu mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşırken, arkadaşları kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi, çekilen görüntü ve fotoğrafların silinmesini istedi.

BASIN MENSUPLARINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Juventus'un yıldız futbolcusu Emre Can da, tatilini Çeşme Alaçatı 'da yapan futbolcular arasında yer aldı. Almanya 'dan gelen arkadaş grubuyla Alaçatı'nın ünlü bir gece kulübünde eğlenen Emre Can, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı.

Bu sırada Emre Can'ın arkadaşları, görüntü ve fotoğraf çeken basın mensuplarına Napıyorsun. Siler misin kardeşim diyerek tepki gösterdi. Kameraya elle müdahale eden Emre Can'ın arkadaşları, daha sonra görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı.