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Emre Çelik istifa etti

Kocasinan Şimşekspor antrenörü Emre Çelik, Ülküspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı.

08.10.2019 09:08Emre Çelik istifa etti
Kocasinan Şimşekspor antrenörü Emre Çelik, Ülküspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele veren Kocasinan Şimşekspor'da antrenör Emre Çelik görevinden ayrıldı. Kocasinan Şimşekspor'daki görevine iddialı başlayan Emre Çelik, son oynanan ve 3-1 kaybettikleri Kocasinan Ülküspor maçı sonrasında görevinden ayrıldı.

Sarı-Siyahlı takımın Genel Koordinatörü Fehmi Kuş "Ligde transfer yapmayan tek takım biziz. Amacımız alt yapıdan gelen genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Lig sonunculuğu bizi üzüyor. Ama bununda üstesinden gelerek ligde rahat nefes alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Emre Çelik, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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