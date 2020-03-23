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Emre Demir güç depoluyor

- Emre Demir güç depoluyor Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir güç depoluyor.

23.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:41
- Emre Demir güç depoluyor
KAYSERİ - Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor 'un genç yeteneği Emre Demir güç depoluyor.
Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve 2019 yılında sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine adım atan 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti. Antrenmanlarını kapalı alanda sürdüren Emre Demir, hırsı ve çalışkanlığı ile taraftarların da beğenisini kazandı.
Emre Demir'in kapalı alanda yaptığı antrenmanını sosyal medya hesabından paylaştığı videosu 9 bin 600 kişi tarafından beğenildi. Emre Demir güç depoluyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Emre Demir güç depoluyor
Etiketler : Kayserispor, Emre Demir, Hes Kablo, Spor

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