01.07.2019 16:42
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Emre Demir, sezona hazır girecek

Emre Demir, sezona hazır girecek

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyunculardan biri olan Emre Demir, yeni sezon öncesinde formaya göz dikti.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyunculardan biri olan Emre Demir , yeni sezon öncesinde formaya göz dikti. Yeni sezon öncesi tüm oyuncular tatilin tadını çıkarırken Emre Demir ise salonda yaptığı çalışmalar ile yeni sezona hazır hale gelmeye çalışıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçtiğimiz sezon içinde profesyonel sözleşme imzalayarak dikkatleri üzerine Emre Demir, yeni sezonda takımın değişmez isimlerinden biri olak istiyor. Yeteneği ile Avrupa 'da bir çok takımın radarına girmeyi başaran Emre Demir, yeni sezon öncesinde kendini güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Erciyeste kros yapan Emre Demir, aynı zamanda özel bir salonda fitnes ve ağırlık çalışmaları gerçekleştiriyor. Takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken, çalışmalarının hızını kesmeyen Emre Demir,yeni sezonda formayı almanın hesaplarını yapıyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya , Kayserispor , Emre Demir , Spor

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