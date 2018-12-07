Emre Geçitli'nin Hayali Gerçek Oldu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, makam aracını Hacıseyitali Mahallesinde ikamet eden Mahmut Esat Ortaokulu 8.ci sınıf öğrencisi , Mutlu Çocuk Sendromu rahatsızlığı bulunan Emre Geçitli'yievinden alarakBaşkanlık makamına getirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın kapıda karşıladığı Emre GeçitlininBaşkan Tutal'danilk isteği dedesi Hüseyin Bayramoğlu ile telefonda görüşmek oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından makama oturmak ve birkaç saatliğineBelediye Başkanlığı yapma sözü verilen Geçitli; büyüdüğünde itfaiyeci olmak istiyorum "dedi.

Kısa süreliğine görevi kendisine teslim eden Başkan Tutal; Emre Başkanım şu an işleyiş size ait. İstediğiniz bir emriniz olursa talimat vererek çalışmalar hakkında bilgi alabilirsiniz. Seydişehir'de gördüğünüz eksik veya yapılmasını istediğiniz bir çalışma varsa hemen başlatabilirsiniz" dedi.

Görevi devralan Başkan Emre Geçitli ise ; başkanım eksik yok. Siz hepsini yapmışsınız "diyerek Başkan Tutal'a teşekkür etti.

Başkan Tutal tarafından makamda ağırlanan Emre Geçitli daha sonra İtfaiye Merkez Binasına geçerek İtfaiye Amiri Muzaffer Kılınç'tan ve Ulaştırma Birim Müdürü Fatih Harmankaya'dançalışmaları ve itfaiye araç gereçleri hakkında bilgi aldı.

Büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen Emre Geçitli'ye itfaiye personeli tarafında itfaiyeci kıyafeti giydirilerek kısa sürelide olsa özlem duyduğu mesleğin mutluluğu yaşatıldı.

İtfaiye Amirliği ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünde ziyareti sona eren Emre Geçtli daha sonra makam aracı ile evine döndü.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Emre Geçitli'ye çeşitli hediyeler verdi. Emre Geçitli ise Başkan Tutal'a teşekkür etti.