Akrabası tarafından tecavüze uğrayıp intihar eden Emre'nin isyanını arkadaşı anlattı: "Artık benim için de güneş doğsun"

Tekirdağ'da 9 yaşından 17 yaşına kadar akrabası Vedat T.'nin istismarına maruz kalan ve yaşadığı travmayı atlamayınca 29 Nisan'da 15. kattan atlayarak intihar eden üniversite öğrencisi Emre Yıldır'ın ölümüne ilişkin açılan davada arkadaşı B.A. tanık olarak dinlendi. B.A. "Yaşadıklarına isyan ediyordu. Sadece ağlıyordu, artık benim için de güneş doğsun diye dua ediyordu" dedi.

EMRE'NİN ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞI B.A. TANIK OLARAK DİNLENDİ

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, 26 yaşındaki Emre Yıldır'ı 8 yıl boyunca istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Vedat T., ilk duruşmada tahliye edilmiş, ailenin itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Davanın son duruşmasında tanık olarak dinlenen Yıldır'ın üniversite arkadaşı B.A. şunları söyledi: "Üniversitede öğrenciyken arkadaşlarla birlikte otururken bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, 'Yalnız değilsin, benim de başıma gelmişti' dedi. Bu olaydan 6-7 ay sonra konuştuğumuzda 9 yaşındayken Vedat T.'nin kendisini taciz ettiğinden bahsetti. Herkes evdeyken bu olayın gerçekleştiğini, sanığın evlerinde yatılı kaldığını söylemişti. Bir yıl sonra tekrar aynı konu açıldığında bunun sadece tacizle kalmadığını, 9 yaşından sonra sistematik olarak tecavüze döndüğünü, hayatını etkilediğini söyledi.

"KAYDI DUYUNCA PSİKOLOJİM KALDIRMADI"

Emre ile konuştuğumuzda 'bu yükü kaldıramıyorum, artık savaşacağım' dedi. Sonrasında kendisini ispat etmek için ses kaydı almaya gitti. Kaydın ilk bir buçuk dakikasını dinledim. Zaten orada şahsın dediği şeyleri duyunca psikolojim kaldırmadı ve kapattırdım.

"SON GÜNLERİ AĞLAMA KRİZLERİYLE GEÇİYORDU"

Emre gidip dilekçe verdiğinden, davaaçtığından bahsetti. Sonrasında ifadeye çağrılmayı bekledi. Son günleri hep ağlama krizleriyle geçiyordu. Sürekli ağlıyordu. 'Ne zaman bitecek bu dava, ben ne zaman kendimi anlatacağım, bu kişi ne zaman bana yaptıklarının cezasını çekecek' diyordu. Dua ediyordu ve 'artık benim için de güneş doğsun' diyordu."

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'da, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası tarafından istismar edilen Emre Yıldır, nisan ayında 26 yaşındayken intihar etti. Emre'nin ablası Nur Aslı Kaynar'ın ifadesine göre; Emre ilk olarak 9 yaşındayken akrabası V. T.'nin istismarına maruz kaldı ve bu istismar, dokuz yıl boyunca sürdü. V. T. ise 4 ay tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada tahliye edildi.

Abla Aslı'nın anlattığına göre, V. T'ın işi nedeniyle Ahmet Emre Y.'nin ailesinin evinde yaşarken başlayan istismar vakaları, bir süre sonra devamlı hale geldi. Ahmet Emre Y.'nin ailesine ait yazlıkta da süren istismar bir süre sonra son buldu.

Ahmet Emre Y. askerde arkadaşlarının 'el şakası' yapması sonucu sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine de hastaneye kaldırıldı. Sonrasında Emre Y.'nin doktoru, aileyle görüşerek durumu anlattı. Ailenin yaşananları öğrenmesiyle birlikte Emre Y., tacizci şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kendisine istismarda bulunan akrabası V.T'ı arayarak geçmişte yaşadıklarını konuşan Ahmet Emre Y., görüşmeyi kayıt altına aldı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Independent Türkçe'ye konuşan abla Aslı K., suç duyurusunun ardından geçen 50 gün içinde herhangi bir işlem yapılmamasının kardeşinin bunalımını derinleştirdiğini söyledi.

Emre Yıldır'ın ailesinin avukatı Uçanok ise dosyaya ilişkin şunları anlattı: "Hem de sanığın bu çirkin eylemleri kabul ettiğine ilişkin bir ses kaydı bu. Bu ses kaydı, sanığın birden farklı zamanlarda ve birden çok kez bu eylemleri gerçekleştirdiğini ispatlıyor. Yani Emre küçük yaştan itibaren yılarca ve defalarca cinsel istismara uğramış. Emre avukatı ile suç duyurusunda bulunduğu hâlde, aradan 52 gün geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmamış, Emre'nin ifadesi bile alınmamış. Bu durum soruşturma sürecinin büyük bir eksikliğidir. Çünkü suç duyurusunda bulunan 26 yaşındaki bu genç; son zamanlarda ciddi travmalar yaşamış, sinir krizi geçirmiş ve bu sebeple hastanede yatmıştır. Buna rağmen sırf gerçeklerin ortaya çıkması için cesaretini toplayıp sanıkla buluşmuş ve bir ses kaydı yapmış. Ancak maalesef ki Emre'nin adalet arayışı böylesi acı bir şekilde son bulmuştur. Ancak biz bu olayın takipçisiyiz. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde bugünde kadar yapılan ihmallerin bir daha tekrarlanmaması için hukuki mücadelemizi vereceğiz."

16 Ağustos'ta V.T'nin tahliye edilmesine itirazda bulunduklarını söyleyen Uçanok, "Bizim itirazımızın ardından çok önemli bir gelişme yaşandı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye kararında itiraz ederek sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti. Bugün Çanakkale'de yakalandı." diye konuştu