Haberler » kultur-sanat » Haber

Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu

Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştuBURDUR - Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Burdur Gölü Festivalinde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.

21.09.2019 21:27
Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu
BURDUR - Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Burdur Gölü Festivalinde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.
Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 19-31 tarihlerinde sürecek Burdur Gölü Festivali düzenlendi. Burdur Belediyesinin içinde yer aldığı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri, Uluslararası Spor Kültür Etkinlikleri kampanyası olan NowWeMove - Şimdi Hareket Zamanı, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (International Sport and Culture Association- ISCA) ve Avrupa Birliği Erasmus+ SPORT Projesi kapsamında Burdur Gölü Festivali, Uluslararası bir Festival olarak kabul edildi. Uluslararası Burdur Gölü Festivaline 21 ilden 500 sporcu iştirak ediyor. Sporcu etkinlikleri başta olmak üzere festivalde, kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.
Emre Kaya rüzgarı esti
Festivalde ünlü şarkıcı Emre kaya da yer aldı. "Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısı ile zirveyi gören şarkıcı Emre Kaya, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan repertuvarla Burdurlu hayranlarıyla bir araya geldi. Kaya, konserde kendisine eşlik eden gençlerin videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yüreği ve sevgisi bizimle olan ve Burdur'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz Emre Kaya ve ekibine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu

Burdur Gölü, Emre Kaya, Burdur, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
22:10 Yelkenleriyle dünya turunu tamamlayan çift için karşılama töreni
22:08 Ara güler fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
21:58 Üniversite yerleşkesindeki atıl alan açık hava sineması oldu
21:27 Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu
21:19 Tuzluca'da köy çocukları ilk kez açık havada sinema izledi
20:40 Soma'da 200 kişi, bin 300 kilogram çöp topladı
20:38 Kırgızistan'da 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar sona erdi