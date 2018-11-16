Emre Kaya'dan 'MÜSLÜM' Filminin Yapımcısına Çağrı!

Müslüm Gürses ile özdeşleşen 'Tanrı İstemezse' şarkısını söyleyen Emre Kaya'nın şarkının bir kısmını Gürses takliti yaparak okuması, stüdyodaki tüm seyircileri mest etti.

Şarkının ardından Müslüm filminin yapımcısına çağrıda bulunan ünlü sanatçı; "Film gerçekten çok güzel olmuş. Ancak bir konuya parmak basmak gerekli. Bütün büyük isimler vefat ettikten sonra eşleri maddi sıkıntıya düşüyor. Cem Karaca'dan, Erol Büyükburç'a, Barış Manço'ya kadar... O yüzden ben buradan filmin yapımcısına çağrıda bulunuyorum. Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon lira kazanmış film, umarım daha da çok kazanır. Ancak Muhterem Nur'a da kazancın belli bir yüzdesi aktarılır diye ümid ediyorum. Böylesine büyük bir sanatçının eşinin ileride herhangi bir 'sıkıntıya düştü' haberi bir sanatçı olarak benim içimi acıtır çünkü..."diye konuştu.