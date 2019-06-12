Emre Kaya Muğla Ortaca' ya damgasını vurdu

Konsere "Nefes" isimli son şarkısıyla başlayan Emre Kaya şarkının kısa sürede müzikseverler tarafından ezberlenmesi ve söylenmesi konusunda mutluluğunu dile getirdi. En çok dinlenenler ve indirilenler listesinde uzun süredir zirvede yer alan şarkısı Nasıl Diye Sorma' yı seslendiren Emre Kaya katılımcılardan tam not aldı.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da katılımcıları çoşturan Emre Kaya' ya seyircilerden büyük bir sevgi seli vardı. Sevenleri, konserinin bitmesinin ardından oteline gitmek için yola çıkan Emre Kaya' nın aracının önünü kesti. Emre Kaya' da hayranlarını kırmayarak bir bir fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Bültenler