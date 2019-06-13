13.06.2019 17:15
Haberler»Magazin » Haber

Emre Kaya Ortaca'ya damga vurdu

Emre Kaya Ortaca

Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali'nde sahne performansı sergiledi.

Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali'nde sahne performansı sergiledi.

Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali'nde sahne performansı sergiledi. Konsere 'nefes' isimli şarkısıyla başlayan Kaya, şarkının kısa sürede müzikseverler tarafından ezberlenmesi ve söylenmesi konusunda mutluluğunu dile getirdi.

En çok dinlenenler listesinde uzun süredir zirvede yer alan şarkısı 'nasıl diye sorma'yı seslendiren Emre Kaya katılımcılardan tam not aldı.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da katılımcıları çoşturan Emre Kaya'ya seyircilerden büyük bir sevgi seli yansıdı. Sevenleri, konserinin bitmesinin ardından oteline gitmek için yola çıkan şarkıcının aracının önünü kesti. Emre Kaya da hayranlarını kırmayarak birebir fotoğraf çektirdi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Muğla, Ortaca, Emre Kaya, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:42 Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)
18:42 Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu
18:41 "Kutadgu Bilig ve Dede Korkut" etkinliği
18:41 Borsada değer kazanan hisseler
18:41 Uşak'ta ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
18:41 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Putin, Modi ile bir araya geldi
18:39 İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı
18:39 Bakan Akar'ın CHP Grubunu ziyareti
18:39 İstanbul seçimi - Pontus tartışması 23 Haziran'da sonucu etkiler mi?
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı