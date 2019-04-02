Emre Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARAMAN AYRANCI belediye başkan adayı olan Emre Kaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARAMAN AYRANCI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Emre Kaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARAMAN AYRANCI adayı Emre Kaya kimdir? BTP KARAMAN AYRANCI adayı Emre Kaya yüzde kaç oy aldı?

Emre Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARAMAN AYRANCI belediye başkan adayı olarak gösterilen Emre Kaya AYRANCI ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. AYRANCI ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Emre Kaya adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

KARAMAN AYRANCI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.